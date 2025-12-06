Мезрина Анна Матвеевна 1799 — найти родственников по фамилии на Familio

Мезрина Анна Матвеевна

Автор
НШ
Шайдурова Н.

женский, родилась 1799

умерла Неизвестно

Отец
МатвейНеизвестно г.р.
Супруги
Мезрин Федос Саввинович1805 г.р.
Дети
(Мезрина) Катерина ФедосовнаОколо 1821 г.р.
Мезрин Андрей Феодосьевич1824 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезрин Федос Саввинович

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Мезрина) Катерина Федосовна

Отец ребёнка: Мезрин Федос Саввинович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-7ZH3?i=757&cat=1398040

Рождение ребёнка
1824

Сын: Мезрин Андрей Феодосьевич

Отец ребёнка: Мезрин Федос Саввинович

1826 по https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZK-7Z7T?i=776&cat=1398040 1877 ЦГА УР 433-1-18 МК Никольской церкви г.Сарапула

Рождение ребёнка
1825

Сын: Мезрин Илья Феодосьевич

Отец ребёнка: Мезрин Федос Саввинович

РС1850

Рождение ребёнка
1829

Сын: Мезрин Петр Федосович

Отец ребёнка: Мезрин Федос Саввинович

РС1850

Рождение ребёнка
02.05.1839

Сын: Мезрин Симон Феодосьевич

Отец ребёнка: Мезрин Федос Саввинович

РС1850 12 лет РС1858 19 лет https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-7ZH3?i=757&cat=1398040

Смерть
Неизвестно

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