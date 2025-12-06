Мезрина Анна Матвеевна
женский, родилась 1799
умерла Неизвестно
ОтецМатвейНеизвестно г.р.
Супруги
Мезрин Федос Саввинович1805 г.р.
Дети
(Мезрина) Катерина ФедосовнаОколо 1821 г.р.
Мезрин Андрей Феодосьевич1824 г.р.Показать еще 3
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Комментарий
Рождение
1799
Отец: Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Мезрина) Катерина Федосовна
Отец ребёнка: Мезрин Федос Саввинович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Мезрин Андрей Феодосьевич
Отец ребёнка: Мезрин Федос Саввинович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Мезрин Федос Саввинович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Мезрин Федос Саввинович
Рождение ребёнка
02.05.1839
Отец ребёнка: Мезрин Федос Саввинович
Смерть
Неизвестно