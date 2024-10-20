Мезрин Федос Саввинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Мезрин Савва
Мать: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZJ-86YZ?i=63&cat=826016
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Мезрина) Катерина Федосовна
Мать ребёнка: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-7ZH3?i=757&cat=1398040
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.05.1848
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
Неизвестно