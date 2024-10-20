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Мезрин Федос Саввинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Мезрин Савва

Мать: не указана

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZJ-86YZ?i=63&cat=826016
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Мезрина) Катерина Федосовна

Мать ребёнка: не указана

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-7ZH3?i=757&cat=1398040
Рождение ребёнка
1824

Сын: Мезрин Андрей Федосович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1826

Сын: Мезрин Илья Федосеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1829

Сын: Мезрин Петр Федосович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.05.1848

Сын: Мезрин Симон Федосеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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