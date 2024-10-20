Мезрин Петр Федосович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Мезрин Федос Саввинович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мезрина Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1851
Мать ребёнка: Мезрина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
02.02.1854
Мать ребёнка: Мезрина Мария Андреевна
Военная служба
С 1855 по Неизвестно
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-7ZH3?i=757&cat=1398040
Рождение ребёнка
16.03.1866
Мать ребёнка: Мезрина Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно