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Мезрин Петр Федосович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Мезрин Федос Саввинович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1851

Сын: Мезрин Кузьма Петрович

Мать ребёнка: Мезрина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
02.02.1854

Сын: Мезрин Гаврил Петрович

Мать ребёнка: Мезрина Мария Андреевна

Военная служба
С 1855 по Неизвестно
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-7ZH3?i=757&cat=1398040
Рождение ребёнка
16.03.1866

Сын: Мезрин Артемий Петрович

Мать ребёнка: Мезрина Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно

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