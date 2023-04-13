Половинкина (Власова) Евдокия Семеновна
Место рожденияс. Чухур-Юрт, Азербайджан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половинкин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Половинкин Владимир Михайлович
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половинкин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Половинкин Владимир Михайлович
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно