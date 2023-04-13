Половинкин Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкин Владимир Михайлович

Место рождения

с. Чухур-Юрт, Азербайджан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половинкин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Половинкина Евдокия Семеновна

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половинкин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Половинкина Евдокия Семеновна

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половинкина Евдокия Семеновна

Смерть
Неизвестно