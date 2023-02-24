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Лядаев Иван Сидорович

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

23.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1879

Отец: Лядаев Сидор Павлович

Мать: Ледяева Евлампия Николаевна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
10.?.1900

Жена: Лядаева Агафья Томбасова

Рождение ребёнка
01.02.1904

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Лядаева Агафья Томбасова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1906

Сын: Лядаев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Лядаева Агафья Томбасова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
23.08.1908

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Лядаева Агафья Томбасова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1911

Сын: Лядаев Иван Иванович

Мать ребёнка: Лядаева Агафья Томбасова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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