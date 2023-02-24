Лядаев Иван Сидорович
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения23.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1879
Отец: Лядаев Сидор Павлович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
10.?.1900
Жена: Лядаева Агафья Томбасова
Рождение ребёнка
01.02.1904
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Лядаева Агафья Томбасова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1906
Мать ребёнка: Лядаева Агафья Томбасова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
23.08.1908
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Лядаева Агафья Томбасова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1911
Сын: Лядаев Иван Иванович
Мать ребёнка: Лядаева Агафья Томбасова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно