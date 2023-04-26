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Лядаев Иван Иванович

Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

01.12.1911

Дата смерти

12.06.1913

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
01.12.1911

Отец: Лядаев Иван Сидорович

Мать: Лядаева Агафья Томбасова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
12.06.1913
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния