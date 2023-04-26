Лядаев Иван Иванович
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения01.12.1911
Дата смерти12.06.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1911
Отец: Лядаев Иван Сидорович
Мать: Лядаева Агафья Томбасова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
12.06.1913
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния