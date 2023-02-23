Лядаев Сидор Павлович
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Ледяева Евлампия Николаевна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1879
Мать ребёнка: Ледяева Евлампия Николаевна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1881
Дочь: Прасковья Сидоровна
Мать ребёнка: Лядаева Мария Фоминична
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лядаева Мария Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1884
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния