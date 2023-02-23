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Лядаев Сидор Павлович

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лядаев Михаил Сидорович

Мать ребёнка: Ледяева Евлампия Николаевна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1879

Сын: Лядаев Иван Сидорович

Мать ребёнка: Ледяева Евлампия Николаевна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1881

Дочь: Прасковья Сидоровна

Мать ребёнка: Лядаева Мария Фоминична

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лядаева Мария Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ледяева Евлампия Николаевна

Смерть
До 1884
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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