Лядаева Мария Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти16.10.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1881
Дочь: Прасковья Сидоровна
Отец ребёнка: Лядаев Сидор Павлович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.1884
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния