Лядаева Мария Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лядаева Мария Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

16.10.1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1881

Дочь: Прасковья Сидоровна

Отец ребёнка: Лядаев Сидор Павлович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лядаев Сидор Павлович

Смерть
16.10.1884
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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