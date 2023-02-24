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(Лядаева) Анна Ивановна

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

01.02.1904

Дата смерти

19.03.1905

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1904

Отец: Лядаев Иван Сидорович

Мать: Лядаева Агафья Томбасова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
19.03.1905
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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