(Лядаева) Анна Ивановна
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения01.02.1904
Дата смерти19.03.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1904
Отец: Лядаев Иван Сидорович
Мать: Лядаева Агафья Томбасова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
19.03.1905
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния