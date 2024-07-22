Томенко Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1964
Отец: Томенко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
20.10.1986
Мать ребёнка: Томенко Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
24.06.1988
Дочь: Гребенюк Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Томенко Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
12.10.1999
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Томенко Любовь Викторовна