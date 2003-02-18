Томенко (Марченко) Раиса Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томенко (Марченко) Раиса Терентьевна

Место рождения

с. Побегайловка Минераловодский район

Дата рождения

10.04.1937

Дата смерти

18.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1937

Отец: Марченко Терентий Павлович

Мать: Дарья Павловна

с. Побегайловка Минераловодский район
Рождение ребёнка
06.12.1958

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Томенко Иван Васильевич

Ставропольский Край, р-н. Минераловодский, г. Минеральные Воды
Рождение ребёнка
26.02.1964

Сын: Томенко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Томенко Иван Васильевич

Смерть
18.02.2003

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