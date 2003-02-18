Томенко (Марченко) Раиса Терентьевна
Место рожденияс. Побегайловка Минераловодский район
Дата рождения10.04.1937
Дата смерти18.02.2003
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1937
Отец: Марченко Терентий Павлович
Мать: Дарья Павловна
с. Побегайловка Минераловодский район
Рождение ребёнка
06.12.1958
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Томенко Иван Васильевич
Ставропольский Край, р-н. Минераловодский, г. Минеральные Воды
Рождение ребёнка
26.02.1964
Отец ребёнка: Томенко Иван Васильевич
Смерть
18.02.2003