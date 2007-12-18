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Томенко Иван Васильевич

Место рождения

с. Нижняя Александровка Минераловодский район

Дата рождения

01.10.1935

Дата смерти

18.12.2007

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1935

Отец: Томенко Василий Митрофанович

Мать: Томенко Анастасия Корнеевна

с. Нижняя Александровка Минераловодский район
Рождение ребёнка
06.12.1958

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Томенко Раиса Терентьевна

Ставропольский Край, р-н. Минераловодский, г. Минеральные Воды
Рождение ребёнка
26.02.1964

Сын: Томенко Сергей Иванович

Мать ребёнка: Томенко Раиса Терентьевна

Смерть
18.12.2007

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