Томенко Иван Васильевич
Место рожденияс. Нижняя Александровка Минераловодский район
Дата рождения01.10.1935
Дата смерти18.12.2007
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1935
с. Нижняя Александровка Минераловодский район
Рождение ребёнка
06.12.1958
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Томенко Раиса Терентьевна
Ставропольский Край, р-н. Минераловодский, г. Минеральные Воды
Рождение ребёнка
26.02.1964
Мать ребёнка: Томенко Раиса Терентьевна
Смерть
18.12.2007