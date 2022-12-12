Лисков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисков Василий

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Место рождения

Средние Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.03.1905

Дата смерти

02.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1905

Отец: Лисков Пётр (Туктар)

Мать: Лискова Екатерина

Средние Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1926

Сын: Лисков Михаил

Мать ребёнка: Лискова Анна

Средние Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1929

Дочь: Сандркина Елизавета

Мать ребёнка: Лискова Анна

Военная служба
Между 1941 и 1945
Великая Отечественная Война
Во время ВОВ был мобилизован 7.07.41 г. Имел звание гвардии старшего сержанта, был наводчиком зенитной батареи конного кавалерийского корпуса генерала Доватора, защищал Москву, освобождал Варшаву, шту... Показать все
Рождение ребёнка
24.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лискова Анна

Рождение ребёнка
04.09.1948

Дочь: Петрова Мария

Мать ребёнка: Лискова Анна

Смерть
02.07.1977
Новые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
54,70647257287055 / 47,73993132635951
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