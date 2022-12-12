Лисков Василий
Место рождения
Дата рождения23.03.1905
Дата смерти02.07.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1905
Отец: Лисков Пётр (Туктар)
Мать: Лискова Екатерина
Рождение ребёнка
22.07.1926
Сын: Лисков Михаил
Мать ребёнка: Лискова Анна
Рождение ребёнка
14.10.1929
Дочь: Сандркина Елизавета
Мать ребёнка: Лискова Анна
Военная служба
Между 1941 и 1945
Великая Отечественная Война
Во время ВОВ был мобилизован 7.07.41 г. Имел звание гвардии старшего сержанта, был наводчиком зенитной батареи конного кавалерийского корпуса генерала Доватора, защищал Москву, освобождал Варшаву, шту... Показать все
Рождение ребёнка
24.02.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лискова Анна
Рождение ребёнка
04.09.1948
Дочь: Петрова Мария
Мать ребёнка: Лискова Анна
Смерть
02.07.1977
Новые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
54,70647257287055 / 47,73993132635951