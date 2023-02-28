Лисков Пётр (Туктар)
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти?.05.1934
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Лисков Имет (Иван)
Мать: не указана
возможно, год рождения - 1869
Рождение ребёнка
24.02.1900 ст.
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Лискова Екатерина
Военная служба
1904
Русско-Японской Война
Во время прохождения морской службы принял крещение
Рождение ребёнка
23.03.1905
Сын: Лисков Василий
Мать ребёнка: Лискова Екатерина
Рождение ребёнка
13.02.1908
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Лискова Екатерина
Рождение ребёнка
28.11.1910
Сын: Лисков Михаил
Мать ребёнка: Лискова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лискова Екатерина
Смерть
?.05.1934
Кемеровская обл, Ижморский район, около посёлка Берикуль, деревня Михайловка (ныне не существует))