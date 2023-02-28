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Лисков Пётр (Туктар)

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Место рождения

Средние Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

?.05.1934

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Лисков Имет (Иван)

Мать: не указана

Средние Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
возможно, год рождения - 1869
Рождение ребёнка
24.02.1900 ст.

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Лискова Екатерина

Военная служба
1904
Русско-Японской Война
Во время прохождения морской службы принял крещение
Рождение ребёнка
23.03.1905

Сын: Лисков Василий

Мать ребёнка: Лискова Екатерина

Средние Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.02.1908

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Лискова Екатерина

Рождение ребёнка
28.11.1910

Сын: Лисков Михаил

Мать ребёнка: Лискова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лискова Екатерина

Смерть
?.05.1934
Кемеровская обл, Ижморский район, около посёлка Берикуль, деревня Михайловка (ныне не существует))
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