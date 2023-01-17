Лискова (Юманова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Юманов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1900 ст.
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Лисков Пётр (Туктар)
Рождение ребёнка
23.03.1905
Сын: Лисков Василий
Отец ребёнка: Лисков Пётр (Туктар)
Средние Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.02.1908
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Лисков Пётр (Туктар)
Рождение ребёнка
28.11.1910
Сын: Лисков Михаил
Отец ребёнка: Лисков Пётр (Туктар)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лисков Пётр (Туктар)
Смерть
1932
Новые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область