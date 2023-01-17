Лискова (Юманова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лискова (Юманова) Екатерина

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Место рождения

Старые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Юманов Иван

Мать: не указана

Старые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1900 ст.

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Лисков Пётр (Туктар)

Рождение ребёнка
23.03.1905

Сын: Лисков Василий

Отец ребёнка: Лисков Пётр (Туктар)

Средние Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.02.1908

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Лисков Пётр (Туктар)

Рождение ребёнка
28.11.1910

Сын: Лисков Михаил

Отец ребёнка: Лисков Пётр (Туктар)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисков Пётр (Туктар)

Смерть
1932
Новые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
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