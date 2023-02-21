Воскресенский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1866 ст.
Дочь: Крупнова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Воскресенская Екатерина Михайловна
Коробово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Архангельской Большеельминской церкви.
Смерть
Неизвестно