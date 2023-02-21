Воскресенский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоскресенский Иван

Воскресенский Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1866 ст.

Дочь: Крупнова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Воскресенская Екатерина Михайловна

Коробово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воскресенская Екатерина Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник Архангельской Большеельминской церкви.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close