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Мордвинов Иван Иванов

Место рождения

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: Мардвинов Иван Степанов

Мать: Обухова Прасковья Леонтьева

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Мордвинцев Астафий Иванов

Мать ребёнка: Мордвинова Авдотья

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мардвинова Анна Иванова

Мать ребёнка: Мордвинова Авдотья

Рождение ребёнка
1836

Сын: Мордвинов Павел Иванов

Мать ребёнка: Мордвинова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордвинова Авдотья

Смерть
Неизвестно
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
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