Мордвинов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Мордвинцев Астафий Иванов
Мать ребёнка: Мордвинова Авдотья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мардвинова Анна Иванова
Мать ребёнка: Мордвинова Авдотья
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Мордвинова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мордвинова Авдотья
Смерть
Неизвестно
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область