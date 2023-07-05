Кольцова (Федотова) Глафира Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКольцова (Федотова) Глафира Матвеевна

Кольцова (Федотова) Глафира Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1868

Отец: Федотов Матвей Егорович

Мать: Федотова Татьяна Андреевна

Бракосочетание
17.02.1891

Муж: Кольцов Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
?.06.1891

Сын: Кольцов Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Кольцов Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
19.08.1892

Сын: Кольцов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Кольцов Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
21.08.1894

Дочь: Костарева Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Кольцов Георгий Васильевич

Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.10.1895

Дочь: Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Кольцов Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
29.01.1898

Дочь: Марфа Георгиевна

Отец ребёнка: Кольцов Георгий Васильевич

Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.08.1907

Сын: Кольцов Иоанн Георгиевич

Отец ребёнка: Кольцов Георгий Васильевич

Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.08.1907

Сын: Кольцов Иоанн Георгиевич

Отец ребёнка: Кольцов Георгий Васильевич

Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно