Кольцова (Федотова) Глафира Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1868
Бракосочетание
17.02.1891
Рождение ребёнка
?.06.1891
Отец ребёнка: Кольцов Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
19.08.1892
Сын: Кольцов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Кольцов Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
21.08.1894
Дочь: Костарева Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Кольцов Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
23.10.1895
Дочь: Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Кольцов Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
29.01.1898
Дочь: Марфа Георгиевна
Отец ребёнка: Кольцов Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
13.08.1907
Отец ребёнка: Кольцов Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
13.08.1907
Отец ребёнка: Кольцов Георгий Васильевич
Смерть
Неизвестно