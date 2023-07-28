Костарева (Кольцова) Анна Георгиевна
Место рождения
Дата рождения21.08.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1894
Бракосочетание
28.05.1918
Муж: не указан
Рождение ребёнка
25.03.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костарев Василий Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груня (Агрипина?) Васильевна
Отец ребёнка: Костарев Василий Стефанович
Смерть
Неизвестно