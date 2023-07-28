Костарева (Кольцова) Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костарева (Кольцова) Анна Георгиевна

Место рождения

Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

21.08.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1894

Отец: Кольцов Георгий Васильевич

Мать: Кольцова Глафира Матвеевна

Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
28.05.1918

Муж: не указан

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.03.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костарев Василий Стефанович

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груня (Агрипина?) Васильевна

Отец ребёнка: Костарев Василий Стефанович

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно