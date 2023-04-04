Зачупейко Евдокия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1913
Сын: Зачупейко Василий Данилович
Отец ребёнка: Зачупейко Данила Никифорович
Рождение ребёнка
13.09.1916
Отец ребёнка: Зачупейко Данила Никифорович
Рождение ребёнка
Между 1916 и 1918
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Зачупейко Данила Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Галина Даниловна
Отец ребёнка: Зачупейко Данила Никифорович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Зачупейко Николай Данилович
Отец ребёнка: Зачупейко Данила Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зачупейко Григорий Данилович
Отец ребёнка: Зачупейко Данила Никифорович
Смерть
Неизвестно