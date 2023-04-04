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Зачупейко Евдокия Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1913

Сын: Зачупейко Василий Данилович

Отец ребёнка: Зачупейко Данила Никифорович

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.09.1916

Сын: Зачупейко Иоанн Данилов

Отец ребёнка: Зачупейко Данила Никифорович

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Между 1916 и 1918

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Зачупейко Данила Никифорович

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Галина Даниловна

Отец ребёнка: Зачупейко Данила Никифорович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Зачупейко Николай Данилович

Отец ребёнка: Зачупейко Данила Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зачупейко Григорий Данилович

Отец ребёнка: Зачупейко Данила Никифорович

Смерть
Неизвестно
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