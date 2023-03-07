Зачупейко Данила Никифорович
Место рождения
Дата рождения16.12.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1895
Отец: Зачупейко Никифор Петров
Мать: Зачупейко Ирина Данилова
Рождение ребёнка
12.10.1913
Сын: Зачупейко Василий Данилович
Мать ребёнка: Зачупейко Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
13.09.1916
Мать ребёнка: Зачупейко Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
Между 1916 и 1918
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Зачупейко Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Галина Даниловна
Мать ребёнка: Зачупейко Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
1927
Сын: Зачупейко Николай Данилович
Мать ребёнка: Зачупейко Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зачупейко Григорий Данилович
Мать ребёнка: Зачупейко Евдокия Николаева
Смерть
Неизвестно