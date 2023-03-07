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Зачупейко Данила Никифорович

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Место рождения

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

16.12.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1895

Отец: Зачупейко Никифор Петров

Мать: Зачупейко Ирина Данилова

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.10.1913

Сын: Зачупейко Василий Данилович

Мать ребёнка: Зачупейко Евдокия Николаева

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.09.1916

Сын: Зачупейко Иоанн Данилов

Мать ребёнка: Зачупейко Евдокия Николаева

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Между 1916 и 1918

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Зачупейко Евдокия Николаева

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Галина Даниловна

Мать ребёнка: Зачупейко Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
1927

Сын: Зачупейко Николай Данилович

Мать ребёнка: Зачупейко Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зачупейко Григорий Данилович

Мать ребёнка: Зачупейко Евдокия Николаева

Смерть
Неизвестно
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