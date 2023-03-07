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Савлуков Сильверст Антипов

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Антип Миронов

Мать: Анна Власова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1800

Жена: Ефросиния Степанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Матрона (Семёнова)

Мать ребёнка: Ефросиния Степанова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Савлуков Емельян (Семёнов)

Мать ребёнка: Савлукова Параскева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савлукова Параскева

Смерть
Неизвестно
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