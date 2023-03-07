Савлуков Сильверст Антипов
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Антип Миронов
Мать: Анна Власова
Бракосочетание
10.02.1800
Жена: Ефросиния Степанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Матрона (Семёнова)
Мать ребёнка: Ефросиния Степанова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Савлуков Емельян (Семёнов)
Мать ребёнка: Савлукова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савлукова Параскева
Смерть
Неизвестно