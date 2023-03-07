Антип Миронов
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Анна Власова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Алексей Антипов
Мать ребёнка: Анна Власова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Савлуков Сильверст Антипов
Мать ребёнка: Анна Власова
Рождение ребёнка
До 1787
Сын: Семён Антипов
Мать ребёнка: Анна Власова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Власова
Смерть
Неизвестно