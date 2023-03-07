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Антип Миронов

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1751 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Савлуков Иосиф (Антонов)

Мать ребёнка: Анна Власова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Алексей Антипов

Мать ребёнка: Анна Власова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Савлуков Сильверст Антипов

Мать ребёнка: Анна Власова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1787

Сын: Семён Антипов

Мать ребёнка: Анна Власова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Власова

Смерть
Неизвестно
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