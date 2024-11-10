Кагадько (Олещенко) Ефим Архипович 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кагадько (Олещенко) Ефим Архипович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Кагадько Архип Иоакимович

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
19.01.1836 ст.

Жена: Кагадько (Бич) Сигклитикия Климентьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Олещенко Лукерья Ефимовна

Мать ребёнка: Кагадько (Бич) Сигклитикия Климентьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Олещенко Евмений Ефимович

Мать ребёнка: Кагадько (Бич) Сигклитикия Климентьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Олещенко Домникия Ефимовна

Мать ребёнка: Кагадько (Бич) Сигклитикия Климентьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Олещенко Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Кагадько (Бич) Сигклитикия Климентьевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858

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