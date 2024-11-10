Кагадько Архип Иоакимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кагадько Архип Иоакимович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кагадько (Олещенко) Ефим Архипович

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кагадько (Олещенко) Ефим Архипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Кагадько (Олещенко) Наталья Архиповна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1836

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