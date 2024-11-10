Кагадько Архип Иоакимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кагадько (Олещенко) Ефим Архипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кагадько (Олещенко) Ефим Архипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Кагадько (Олещенко) Наталья Архиповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1836