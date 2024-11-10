Кагадько (Бич) Сигклитикия Климентьевна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Бич Климентий Алексеевич
Мать: Бич Марфа
Бракосочетание
19.01.1836 ст.
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Олещенко Лукерья Ефимовна
Отец ребёнка: Кагадько (Олещенко) Ефим Архипович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Олещенко Евмений Ефимович
Отец ребёнка: Кагадько (Олещенко) Ефим Архипович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Олещенко Домникия Ефимовна
Отец ребёнка: Кагадько (Олещенко) Ефим Архипович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Олещенко Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Кагадько (Олещенко) Ефим Архипович
Смерть
После 1858