Кагадько (Бич) Сигклитикия Климентьевна 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кагадько (Бич) Сигклитикия Климентьевна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Бич Климентий Алексеевич

Мать: Бич Марфа

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
19.01.1836 ст.

Муж: Кагадько (Олещенко) Ефим Архипович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Олещенко Лукерья Ефимовна

Отец ребёнка: Кагадько (Олещенко) Ефим Архипович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Олещенко Евмений Ефимович

Отец ребёнка: Кагадько (Олещенко) Ефим Архипович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Олещенко Домникия Ефимовна

Отец ребёнка: Кагадько (Олещенко) Ефим Архипович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Олещенко Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Кагадько (Олещенко) Ефим Архипович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858

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