Харитонова (Еркина Возможно) Матрона Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Еркина Возможно) Матрона Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1903

Дочь: Харитонов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Харитонов Иван Елизарович

Москва, город федерального значения Москва
Крещён в Москва Никитский сорок Церковь Василие-Кесарийская в Тверской-Ямской слободе. Отец запасный нижний чин Крёстные: Фельдшер Московской Преображенской больницы Павелъ Семёнович Еркинъ и того же ... Показать все
Рождение ребёнка
16.09.1904

Сын: Харитонов Александр Иванович

Отец ребёнка: Харитонов Иван Елизарович

Москва, город федерального значения Москва
Москва Никитский сорок Церковь Василие-Кесарийская в Тверской-Ямской слободе Увольн в №46/95 Крёстные: Данковского уѣзда крестьяне, деревни Сухой Рожны Павелъ Семеновъ Еркинъ и села Круглаго Евдокія Е... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1913

Дочь: Харитонова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Харитонов Иван Елизарович

Истра, Истра, Московская область
Крестные: Тульской губернии Новосильского уезда Брядахинской волости дер.Парамоново крестьянин Роман Иоакимович Наседкин и крестьянка Харьковской губернии Сумского уезда Хотеневской волости села Хотен... Показать все
Рождение ребёнка
09.07.1918

Сын: Харитонов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Харитонов Иван Елизарович

Истра, Истра, Московская область
Крестные: крестьянин Лучинской волости дер.Сычевок Александр Антонович Федосьев и крестьянская жена Тамбовской губернии Маршанского уезда Куликовской волости села Неселаго Пелагея Андреевна Толстопято... Показать все
Смерть
Неизвестно
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