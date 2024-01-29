Харитонова (Еркина Возможно) Матрона Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1903
Дочь: Харитонов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Харитонов Иван Елизарович
Крещён в Москва Никитский сорок Церковь Василие-Кесарийская в Тверской-Ямской слободе. Отец запасный нижний чин Крёстные: Фельдшер Московской Преображенской больницы Павелъ Семёнович Еркинъ и того же ... Показать все
Рождение ребёнка
16.09.1904
Сын: Харитонов Александр Иванович
Отец ребёнка: Харитонов Иван Елизарович
Москва Никитский сорок Церковь Василие-Кесарийская в Тверской-Ямской слободе Увольн в №46/95 Крёстные: Данковского уѣзда крестьяне, деревни Сухой Рожны Павелъ Семеновъ Еркинъ и села Круглаго Евдокія Е... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1913
Дочь: Харитонова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Харитонов Иван Елизарович
Крестные: Тульской губернии Новосильского уезда Брядахинской волости дер.Парамоново крестьянин Роман Иоакимович Наседкин и крестьянка Харьковской губернии Сумского уезда Хотеневской волости села Хотен... Показать все
Рождение ребёнка
09.07.1918
Сын: Харитонов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Харитонов Иван Елизарович
Крестные: крестьянин Лучинской волости дер.Сычевок Александр Антонович Федосьев и крестьянская жена Тамбовской губернии Маршанского уезда Куликовской волости села Неселаго Пелагея Андреевна Толстопято... Показать все
Смерть
Неизвестно