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Кувыркин Юрий Вадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1944

Дата смерти

15.12.2019

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1944

Отец: Кувыркин Вадим Николаевич

Мать: Кувыркина Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
г.Рыбинск Ярославской обл.
Место жительства
Неизвестно
г.Рыбинск Ярославской обл.
Смерть
15.12.2019
Причина смерти: онкология