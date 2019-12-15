Кувыркин Юрий Вадимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1944
Дата смерти15.12.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
г.Рыбинск Ярославской обл.
Место жительства
Неизвестно
г.Рыбинск Ярославской обл.
Смерть
15.12.2019
Причина смерти: онкология