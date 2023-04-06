Кувыркина (Косилова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувыркина (Косилова) Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1921

Дата смерти

20.10.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1944

Сын: Кувыркин Юрий Вадимович

Отец ребёнка: Кувыркин Вадим Николаевич

Рождение ребёнка
16.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кувыркин Вадим Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувыркин Вадим Николаевич

Смерть
20.10.1969
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