Кувыркина (Косилова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1921
Дата смерти20.10.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1944
Отец ребёнка: Кувыркин Вадим Николаевич
Рождение ребёнка
16.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кувыркин Вадим Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.1969