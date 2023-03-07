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Анцыферова Настасья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Михайла Григорьевъ

Мать: Анисья Степанова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Анцыферовъ Семенъ

Отец ребёнка: Анцыферовъ Назаръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Анцыферовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Анцыферовъ Назаръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Кутукова Пелагея

Отец ребёнка: Анцыферовъ Назаръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Анцыферовъ Назаръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Карманова Таисія

Отец ребёнка: Анцыферовъ Назаръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анцыферовъ Назаръ

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