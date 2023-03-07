Анцыферова Настасья
Место рождения
Дата рождения1786
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Михайла Григорьевъ
Мать: Анисья Степанова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Анцыферовъ Семенъ
Отец ребёнка: Анцыферовъ Назаръ
Рождение ребёнка
1807
Сын: Анцыферовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Анцыферовъ Назаръ
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Кутукова Пелагея
Отец ребёнка: Анцыферовъ Назаръ
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Анцыферовъ Назаръ
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Карманова Таисія
Отец ребёнка: Анцыферовъ Назаръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анцыферовъ Назаръ