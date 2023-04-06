Карманова (Анцыферова) Таисія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарманова (Анцыферова) Таисія

Карманова (Анцыферова) Таисія

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Анцыферовъ Назаръ

Мать: Анцыферова Настасья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Кармановъ Игнатій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Кармановъ Игнатій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Кармановъ Игнатій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кармановъ Федоръ

Отец ребёнка: Кармановъ Игнатій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Кармановъ Игнатій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кармановъ Дмитрій

Отец ребёнка: Кармановъ Игнатій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кармановъ Игнатій

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close