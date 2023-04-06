Карманова (Анцыферова) Таисія
Место рождения
Дата рождения1822
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Анцыферовъ Назаръ
Мать: Анцыферова Настасья
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Кармановъ Игнатій
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Кармановъ Игнатій
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Кармановъ Игнатій
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кармановъ Федоръ
Отец ребёнка: Кармановъ Игнатій
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Кармановъ Игнатій
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кармановъ Дмитрій
Отец ребёнка: Кармановъ Игнатій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кармановъ Игнатій