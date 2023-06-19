Анисья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Степанова

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Яковъ Михайловъ

Отец ребёнка: Михайла Григорьевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Василий Михайловъ

Отец ребёнка: Михайла Григорьевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Киндеринъ Давыдъ

Отец ребёнка: Михайла Григорьевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анцыферова Настасья

Отец ребёнка: Михайла Григорьевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайла Григорьевъ