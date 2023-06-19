Анисья Степанова
Место рождения
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Яковъ Михайловъ
Отец ребёнка: Михайла Григорьевъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Василий Михайловъ
Отец ребёнка: Михайла Григорьевъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Киндеринъ Давыдъ
Отец ребёнка: Михайла Григорьевъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анцыферова Настасья
Отец ребёнка: Михайла Григорьевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайла Григорьевъ