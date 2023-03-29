Гусенко Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусенко Павел Степанович

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Место рождения

Изабелино, Днепропетровская волость

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Изабелино, Днепропетровская волость
Рождение ребёнка
26.04.1941

Сын: Гусенко Пётр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Изабелино, Полонский район, Хмельницкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусенко Александра Никитична

Смерть
Неизвестно
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