Гусенко Павел Степанович
Место рожденияИзабелино, Днепропетровская волость
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Изабелино, Днепропетровская волость
Рождение ребёнка
26.04.1941
Мать ребёнка: не указана
Изабелино, Полонский район, Хмельницкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно