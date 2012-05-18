Гусенко Пётр Павлович
Место рожденияИзабелино, Полонский район, Хмельницкая область
Дата рождения26.04.1941
Дата смерти18.05.2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1941
Отец: Гусенко Павел Степанович
Мать: не указана
Изабелино, Полонский район, Хмельницкая область
Рождение ребёнка
25.05.1966
Дочь: Ломовцева Майя Петровна
Мать ребёнка: Гусенко Таисия Александровна
Полонное, Хмельницька область
Смерть
18.05.2012
Пенза, город Пенза, Пензенская область