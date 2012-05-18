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Гусенко Пётр Павлович

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Место рождения

Изабелино, Полонский район, Хмельницкая область

Дата рождения

26.04.1941

Дата смерти

18.05.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1941

Отец: Гусенко Павел Степанович

Мать: не указана

Изабелино, Полонский район, Хмельницкая область
Рождение ребёнка
25.05.1966

Дочь: Ломовцева Майя Петровна

Мать ребёнка: Гусенко Таисия Александровна

Полонное, Хмельницька область
Смерть
18.05.2012
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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