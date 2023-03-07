Аксинья Афиногенова
Место рождения
Дата рождения1771
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Афиногенъ Яковлевъ
Мать: Домна Тарасова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Осипъ Ефимовъ
Отец ребёнка: Ефимъ Назаровъ
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Ефимъ Назаровъ
Рождение ребёнка
1805
Сын: Харитонъ Ефимовъ
Отец ребёнка: Ефимъ Назаровъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимъ Назаровъ