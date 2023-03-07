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Аксинья Афиногенова

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Афиногенъ Яковлевъ

Мать: Домна Тарасова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Осипъ Ефимовъ

Отец ребёнка: Ефимъ Назаровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Ефимъ Назаровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Харитонъ Ефимовъ

Отец ребёнка: Ефимъ Назаровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимъ Назаровъ

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