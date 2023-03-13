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Афиногенъ Яковлевъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Михаилъ Афиногеновъ

Мать ребёнка: Домна Тарасова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Аксинья Афиногенова

Мать ребёнка: Домна Тарасова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Лукьянъ Афиногеновъ

Мать ребёнка: Домна Тарасова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Авдотья Афиногенова

Мать ребёнка: Домна Тарасова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Тарасова

Смерть
1814
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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