Афиногенъ Яковлевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1814
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Михаилъ Афиногеновъ
Мать ребёнка: Домна Тарасова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Аксинья Афиногенова
Мать ребёнка: Домна Тарасова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Лукьянъ Афиногеновъ
Мать ребёнка: Домна Тарасова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Авдотья Афиногенова
Мать ребёнка: Домна Тарасова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Тарасова
Смерть
1814