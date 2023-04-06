Тарасова (Карнаухова) Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рождения30.09.1890
Дата смерти17.12.1970
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1890
Рождение ребёнка
21.11.1909
Сын: Тарасов Михаил Аполлонович
Отец ребёнка: Тарасов Аполлон Федорович
Рождение ребёнка
29.07.1917
Дочь: Елена Аполлоновна
Отец ребёнка: Тарасов Аполлон Федорович
Рождение ребёнка
29.04.1924
Дочь: Кузнецова Клавдия Аполлоновна
Отец ребёнка: Тарасов Аполлон Федорович
Рождение ребёнка
02.12.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасов Аполлон Федорович
Шахи, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.1970