Тарасова (Карнаухова) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Карнаухова) Пелагея Петровна

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Место рождения

Харьково, Павловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

30.09.1890

Дата смерти

17.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1890

Отец: Карнаухов Петр Алексеевич

Мать: Карнаухова Евдокия Петровна

Харьково, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.11.1909

Сын: Тарасов Михаил Аполлонович

Отец ребёнка: Тарасов Аполлон Федорович

Рождение ребёнка
29.07.1917

Дочь: Елена Аполлоновна

Отец ребёнка: Тарасов Аполлон Федорович

Рождение ребёнка
29.04.1924

Дочь: Кузнецова Клавдия Аполлоновна

Отец ребёнка: Тарасов Аполлон Федорович

Рождение ребёнка
02.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Аполлон Федорович

Шахи, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Аполлон Федорович

Смерть
17.12.1970
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