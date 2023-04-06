Тарасов Аполлон Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти21.12.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
21.11.1909
Сын: Тарасов Михаил Аполлонович
Мать ребёнка: Тарасова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
29.07.1917
Дочь: Елена Аполлоновна
Мать ребёнка: Тарасова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
29.04.1924
Дочь: Кузнецова Клавдия Аполлоновна
Мать ребёнка: Тарасова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
02.12.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тарасова Пелагея Петровна
Шахи, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Лучший коновал (ветеринар) района
Место жительства
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Во время коллективизации продал свой дом
Военная служба
Неизвестно
Новониколаевск, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Первая Мировая
Смерть
21.12.1973