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Тарасов Аполлон Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

21.12.1973

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Тарасов Федор Степанович

Мать: Тарасова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
21.11.1909

Сын: Тарасов Михаил Аполлонович

Мать ребёнка: Тарасова Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
29.07.1917

Дочь: Елена Аполлоновна

Мать ребёнка: Тарасова Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
29.04.1924

Дочь: Кузнецова Клавдия Аполлоновна

Мать ребёнка: Тарасова Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
02.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасова Пелагея Петровна

Шахи, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Пелагея Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Лучший коновал (ветеринар) района
Место жительства
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Во время коллективизации продал свой дом
Военная служба
Неизвестно
Новониколаевск, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Первая Мировая
Смерть
21.12.1973
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