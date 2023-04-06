Карнаухова Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнаухова Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1890

Дочь: Тарасова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Карнаухов Петр Алексеевич

Харьково, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карнаухов Николай Петрович

Отец ребёнка: Карнаухов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карнаухов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Карнаухов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карнаухов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карнаухов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карнаухов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березикова Настасья Петровна

Отец ребёнка: Карнаухов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карнаухов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карнаухов Петр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карнаухов Петр Алексеевич

Смерть
Неизвестно