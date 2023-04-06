Карнаухова Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1890
Дочь: Тарасова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Карнаухов Петр Алексеевич
Харьково, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карнаухов Николай Петрович
Отец ребёнка: Карнаухов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карнаухов Михаил Петрович
Отец ребёнка: Карнаухов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березикова Настасья Петровна
Отец ребёнка: Карнаухов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно