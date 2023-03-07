Хусаинов Абдульхай Абдульхакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинов Абдульхай Абдульхакович

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Место рождения

Сингели, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хусаинов Абдульхак Хусаинович

Мать: не указана

Сингели, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рамзия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Ильдар

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Фарид

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2018
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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