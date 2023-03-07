Хусаинов Абдульхай Абдульхакович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2018
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хусаинов Абдульхак Хусаинович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рамзия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Ильдар
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Фарид
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2018
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)