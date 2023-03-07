Хусаинов Абдульхак Хусаинович
Место рождения
Дата рождения05.06.1914 ст.
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1914 ст.
Отец: Каримов Хусаин Мухаммадкаримович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1956
Сын: Хусаинов Раис Абдульхакович
Мать ребёнка: Нурия
Рождение ребёнка
1959
Сын: Хусаинов Рашид Абдульхакович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нурия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Абдульхай Абдульхакович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2005