Хусаинов Абдульхак Хусаинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинов Абдульхак Хусаинович

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Место рождения

Сингели, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.06.1914 ст.

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1914 ст.

Отец: Каримов Хусаин Мухаммадкаримович

Мать: не указана

Сингели, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.06.1956

Сын: Хусаинов Раис Абдульхакович

Мать ребёнка: Нурия

Сингели, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1959

Сын: Хусаинов Рашид Абдульхакович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нурия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Абдульхай Абдульхакович

Мать ребёнка: не указана

Сингели, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
2005
Сингели, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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