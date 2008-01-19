Попов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Николай Петрович

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Место рождения

Ручьи, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.01.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ручьи, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.11.1972

Дочь: Попова Оксана Николаевна

Мать ребёнка: Батракова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
08.05.1974

Дочь: Лукашова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Батракова Нина Николаевна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
19.01.2008
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