Попов Николай Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.01.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1972
Дочь: Попова Оксана Николаевна
Мать ребёнка: Батракова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
08.05.1974
Дочь: Лукашова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Батракова Нина Николаевна
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
19.01.2008