Попова Оксана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Оксана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1972

Отец: Попов Николай Петрович

Мать: Батракова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
09.06.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.09.1998

Сын: Попов Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Манихин Владимир

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
2013

Муж: Торгашёв Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
04.06.2014

Сын: Торгашёв Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Торгашёв Сергей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манихин Владимир

Место жительства
Неизвестно
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
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