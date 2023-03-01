Попова Оксана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1972
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1972
Отец: Попов Николай Петрович
Рождение ребёнка
09.06.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.09.1998
Сын: Попов Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Манихин Владимир
Бракосочетание
2013
Рождение ребёнка
04.06.2014
Сын: Торгашёв Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Торгашёв Сергей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манихин Владимир
Место жительства
Неизвестно