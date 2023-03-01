Батракова Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батракова Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1952

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1952

Отец: Батраков Николай

Мать: Батракова Анна

Рождение ребёнка
17.11.1972

Дочь: Попова Оксана Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай Петрович

Рождение ребёнка
08.05.1974

Дочь: Лукашова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай Петрович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Место жительства
Неизвестно
Ручьи, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Ручьи, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
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