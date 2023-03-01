Батракова Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1952
Отец: Батраков Николай
Мать: Батракова Анна
Рождение ребёнка
17.11.1972
Дочь: Попова Оксана Николаевна
Отец ребёнка: Попов Николай Петрович
Рождение ребёнка
08.05.1974
Дочь: Лукашова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Попов Николай Петрович
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно