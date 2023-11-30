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Синельников Никифор

Место рождения

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Синельников Николай Никифорович

Мать ребёнка: Синельникова Матрёна Степановна

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Желудкова Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Синельникова Матрёна Степановна

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синельникова Матрёна Степановна

Смерть
Неизвестно
Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
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