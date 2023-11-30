Синельников Никифор
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Синельников Николай Никифорович
Мать ребёнка: Синельникова Матрёна Степановна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Желудкова Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Синельникова Матрёна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно