Синельникова Матрёна Степановна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
1915
Сын: Синельников Николай Никифорович
Отец ребёнка: Синельников Никифор
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Желудкова Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Синельников Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синельников Никифор
Смерть
Неизвестно