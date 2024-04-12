Синельникова Матрёна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельникова Матрёна Степановна

Место рождения

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Синельников Николай Никифорович

Отец ребёнка: Синельников Никифор

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Желудкова Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Синельников Никифор

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синельников Никифор

Смерть
Неизвестно
Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
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