Желудкова (Синельникова) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желудкова (Синельникова) Анна Никифоровна

Место рождения

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Синельников Никифор

Мать: Синельникова Матрёна Степановна

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
1938

Муж: Севостьянов Яков Герасимович

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Севостьянова ?? Яковлевна

Отец ребёнка: Севостьянов Яков Герасимович

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
1944

Муж: Желудков Пётр Владимирович

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Ивахова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Желудков Пётр Владимирович

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.01.1950

Сын: Желудков Виктор Петрович

Отец ребёнка: Желудков Пётр Владимирович

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
2000
Москва, город федерального значения Москва
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