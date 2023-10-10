Желудкова (Синельникова) Анна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Синельников Никифор
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Севостьянова ?? Яковлевна
Отец ребёнка: Севостьянов Яков Герасимович
Бракосочетание
1944
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Ивахова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Желудков Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
20.01.1950
Отец ребёнка: Желудков Пётр Владимирович
Смерть
2000
Москва, город федерального значения Москва