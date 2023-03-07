Асеев (однодворец) Авксентий Иосифович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Асеев (однодворец) Иосиф Данилович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1840
Сын: Асеев (однодворец) Яков Авксентьевич
Мать ребёнка: Асеева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Асеев (однодворец) Леонтий Авксентьевич
Мать ребёнка: Асеева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Тарасова Васса Асеева
Мать ребёнка: Асеева Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асеева Мария Яковлевна
Смерть
1848