Асеев (однодворец) Авксентий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеев (однодворец) Авксентий Иосифович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1802

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Асеев (однодворец) Иосиф Данилович

Мать: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Асеев (однодворец) Яков Авксентьевич

Мать ребёнка: Асеева Мария Яковлевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Асеев (однодворец) Леонтий Авксентьевич

Мать ребёнка: Асеева Мария Яковлевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Тарасова Васса Асеева

Мать ребёнка: Асеева Мария Яковлевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асеева Мария Яковлевна

Смерть
1848
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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