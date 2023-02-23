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Асеева Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Асеев (однодворец) Яков Авксентьевич

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Авксентий Иосифович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Асеев (однодворец) Леонтий Авксентьевич

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Авксентий Иосифович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Тарасова Васса Асеева

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Авксентий Иосифович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асеев (однодворец) Авксентий Иосифович

Смерть
Неизвестно
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