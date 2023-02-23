Асеева Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Асеев (однодворец) Яков Авксентьевич
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Авксентий Иосифович
Рождение ребёнка
1846
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Тарасова Васса Асеева
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Авксентий Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно